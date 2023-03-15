Туреччина вирішує питання про прохід кораблів США до Чорного моря з метою забрати збитий БПЛА

Міністр оборони країни Хулусі Акар сказав, що це питання розглядається на рівні МЗС і Міноборони Туреччини. Водночас у Вашингтоні заявили, що збитий безпілотник ще не знайдений.

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Уряд Туреччини обговорює питання про відкриття проходу через Босфор у Чорне море для кораблів ВМС США з метою виявлення місцезнаходження уламків збитого безпілотника MQ-9. Про це 15 березня заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє агентство "Анадолу".

Повідомляється, що американські судна можуть пройти через протоку, яку контролює Анкара, щоб знайти й вивезти уламки збитого над Чорним морем безпілотника. Наразі турецька сторона розглядає це питання на рівні Міноборони та Міністерства закордонних справ.

Також глава оборонного відомства сказав, що Туреччина уважно відстежує інцидент із американським безпілотником і виступає за мирне вирішення цього питання.

"Ми уважно відслідковуємо питання. Мають місце різні контакти, у тому числі між структурами в самій Туреччині. Прагнемо знайти з партнерами зі США розумне та логічне рішення. Виступаємо за мирний вихід із ситуації", — зазначив Акар.

Він уточнив, що для вирішення питання про прохід американських військових судів у Чорне море турецькі офіційні особи тісно взаємодіють із Адміністрацією президента США Джо Байдена, тому про наступні кроки стане відомо найближчим часом.

Американці не знайшли збитий БПЛА

Водночас координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що збитий MQ-9 ще не знайдено. За його словами, навіть якщо його виявлять, апарат навряд чи зможуть відновити.

"Я не впевнений, що ми зможемо його відновити. Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можуть бути зроблені будь-які зусилля щодо вилучення. Можливо, і ні", — сказав Кірбі в інтерв'ю CNN.

Раніше повідомлялося, що США намагаються запобігти захопленню Росією американського безпілотника MQ-9 Reaper, збитого 14 березня над Чорним морем. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, Сполучені Штати вжили заходів для захисту своєї власності.

Спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат прокоментував інцидент із американським безпілотником MQ-9 Reaper і російським винищувачем Су-27. Він зазначив, що БПЛА мав право перебувати в повітряному просторі над Чорним морем, оскільки його використовують не лише Україна, а й країни НАТО.