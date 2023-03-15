Британский и немецкий истребители Typhoon перехватили самолет РФ у границы Эстонии (фото)

Британские и немецкие ВВС впервые вели совместное патрулирование воздушного пространства Эстонии, которая входит в НАТО и граничит с РФ.

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Два истребителя Typhoon — британский и немецкий — были подняты в воздух после того, как российский самолет, находившийся вблизи границы НАТО, не связался с эстонскими диспетчерами. Об этом сообщает Sky News.

Пилот истребителя Typhoon из бомбардировочной эскадрильи Королевских ВВС сказал, что они идентифицировали и отслеживали российский самолет, когда тот приблизился к воздушному пространству НАТО.

"Как для пилота истребителя, для меня это было привычно, даже когда я летел рядом с коллегой из Германии", — пояснил британский пилот, имя которого не называется.

Британские и немецкие ВВС впервые вели совместное патрулирование воздушного пространства Эстонии, которая входит в НАТО и граничит с РФ.

Немецкий истребитель Typhoon сопровождает российский АН-148

По словам представителя Минобороны Джеймса Хиппи, НАТО продолжает формировать основу коллективной безопасности. Совместное патрулирование истребителей Великобритании и Германии на территории балтийской страны демонстрирует коллективную решимость противостоять любым потенциальным угрозам у границ НАТО.

Typhoon перехватывает российский Ил-787

Напомним, что РФ попытается поднять обломки MQ-9. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, представители России этим обязательно займутся.

В свою очередь, американские СМИ смоделировали падение разведывательного беспилотника над Черным морем. На опубликованных кадрах истребитель ВКС РФ Су-27 неоднократно пролетал над дроном MQ-9 и сбрасывал топливо.

Ранее Фокус сообщал, что в Турции решают вопрос о проходе кораблей США в Черное море для поднятия сбитого БПЛА.