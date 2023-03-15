Британський та німецький винищувачі Typhoon перехопили літак РФ біля кордону Естонії (фото)

Британські та німецькі ВПС вперше вели спільне патрулювання повітряного простору Естонії, яка входить до НАТО та межує з РФ.

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Два винищувачі Typhoon — британський і німецький — було піднято в повітря після того, як російський літак, який знаходився поблизу кордону НАТО, не зв'язався з естонськими диспетчерами. Про це повідомляє Sky News.

Пілот винищувача Typhoon із бомбардувальної ескадрильї Королівських ВПС сказав, що вони ідентифікували та відстежували російський літак, коли той наблизився до повітряного простору НАТО.

"Як для пілота винищувача, для мене це було звично, навіть коли я летів поряд із колегою з Німеччини", — пояснив британський пілот, ім'я якого не називається.

Британські та німецькі ВПС вперше вели спільне патрулювання повітряного простору Естонії, яка входить до НАТО та межує з РФ.

Німецький винищувач Typhoon супроводжує російський АН-148

За словами представника Міноборони Джеймса Гіппі, НАТО продовжує формувати основу колективної безпеки. Спільне патрулювання винищувачів Великобританії та Німеччини на території балтійської країни демонструє колективну рішучість протистояти будь-яким потенційним загрозам біля кордонів НАТО.

Typhoon перехоплює російський Іл-787

Нагадаємо, що РФ спробує підняти уламки MQ-9. За словами секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, представники Росії цим обов'язково займуться.

Зі свого боку американські ЗМІ змоделювали падіння розвідувального безпілотника над Чорним морем. На опублікованих кадрах винищувач ВКС РФ Су-27 неодноразово пролітав над дроном MQ-9 та скидав паливо.

Раніше Фокус повідомляв, що в Туреччині вирішують питання про прохід кораблів США до Чорного моря для підняття збитого БПЛА.