Более 100 тысяч погибших: Politico озвучило потери украинской армии с начала вторжения

Высокопоставленные чиновники США, как утверждают журналисты, накануне украинского контрнаступления серьезно обеспокоены нехваткой в ВСУ опытных военных и тем, что армия неэкономно расходует боеприпасы.

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За год полномасштабной войны с Россией Украина потеряла более ста тысяч военных убитыми. Об этом 15 марта сообщило медиа Politico со ссылкой на данные чиновников США.

Американские чиновники на правах анонимности сообщила СМИ о том, что в войне с Россией, которая длится уже второй год, погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат. Это вызывает обеспокоенность страны-союзника перед готовящимся контрнаступлением украинской армии.

Кроме того, в Пентагоне и Белом доме обеспокоены тем, что ВСУ на фронте расходуют слишком много боеприпасов, ведя неприцельный огонь.

"За закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды. Это вызывает особую озабоченность в Бахмуте, где обе стороны быстро расходуют боеприпасы", — сообщает медиа.

Заметим, что Генштаб и Командование ВСУ на момент публикации не подтвердили и не опровергли подобные цифры касательно потерь украинских военных. А глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, утверждает, что украинская армия еще не исчерпала свой потенциал.

"Я не думаю, что мы исчерпали свой потенциал. Я думаю, что в любой войне приходит время, когда нужно готовить новые кадры, что и происходит сейчас", — сказал Ермак.

Напомним,15 марта Politico сообщило о том, что США готовят ВСУ к весеннему контрнаступлению. В Пентагоне считают, что Силы обороны должны как можно быстрее завершить обучение и получить все необходимое оружие, так как "Украина не может терять время".

Кроме того, в марте старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс рассказал, сколько солдат потеряла РФ в Бахмуте. По его словам, российское военное командование демонстрирует нехватку компетентности и тратит огромные ресурсы ради небольших тактических побед.