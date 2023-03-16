Понад 100 тисяч загиблих: Politico озвучило втрати української армії від початку вторгнення

Високопосадовці США, як стверджують журналісти, напередодні українського контрнаступу серйозно стурбовані нестачею у ЗСУ досвідчених військових і тим, що армія неекономно витрачає боєприпаси.

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За рік повномасштабної війни з Росією Україна втратила понад сто тисяч військових убитими. Про це 15 березня повідомило медіа Politico із посиланням на дані чиновників США.

Американські чиновники на правах анонімності повідомили ЗМІ про те, що у війні з Росією, яка триває вже другий рік, загинуло понад 100 тисяч українських військовослужбовців, враховуючи найдосвідченіших солдат. Це викликає занепокоєння країни-союзника перед контрнаступом української армії, що готується.

Крім того, у Пентагоні та Білому домі стурбовані тим, що ЗСУ на фронті витрачають надто багато боєприпасів, ведучи неприцільний вогонь.

"За зачиненими дверима офіційні особи США наполягають на тому, щоб Київ заощаджував артилерійські снаряди. Це викликає особливе занепокоєння в Бахмуті, де обидві сторони швидко витрачають боєприпаси", — повідомляє медіа.

Зауважимо, що Генштаб та Командування ЗСУ на момент публікації не підтвердили та не спростували подібні цифри щодо втрат українських військових. А голова Офісу президента Андрій Єрмак, зі свого боку, стверджує, що українська армія ще не вичерпала свій потенціал.

"Я не думаю, що ми вичерпали свій потенціал. Я думаю, що у будь-якій війні настає час, коли потрібно готувати нові кадри, що й відбувається зараз", — сказав Єрмак.

Нагадаємо, 15 березня Politico повідомило про те, що США готують ЗСУ до весняного контрнаступу. У Пентагоні вважають, що Сили оборони мають якнайшвидше завершити навчання та отримати всю необхідну зброю, оскільки "Україна не може гаяти час".

Крім того, у березні старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс розповів, скільки солдатів втратила РФ у Бахмуті. За його словами, російське військове командування демонструє брак компетентності та витрачає величезні ресурси заради невеликих тактичних перемог.