"Киллнет": в украинской армии создали смертоносную связку из артиллерии и ракет

В Генштабе отмечают, что по статистике, 80% всех потерь ВС РФ в живой силе и технике приходятся на ракетно-артиллерийские удары. На западе эту связку называют "Киллнетом" или "сеткой смерти".

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Западные партнеры утверждают, что украинские Силы обороны создали чрезвычайный "киллнет" или "сетку смерти ВСУ". Об этом сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

Украинские военные благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам создали комбинированный дальнобойный "огневой кулак". Как говорит Баранов, западные партнеры отмечают то, как ВСУ научились комплексным огнем всех средств ракетного и артиллерийского поражения, чтобы обеспечивать успешное наступление пехоты.

"По статистике, до 80% всех потерь россиян в боевой технике и живой силе — это наша работа. Наши артиллеристы и ракетчики комплексно взаимодействуют с другими способами поражения вплоть до авиации", — заявил Баранов.

Также он добавил, что Силы обороны не ждут открытия огня со стороны оккупантов, ведется работа для преждевременного обнаружения и уничтожения российских сил еще до того, как они будут готовы нанести удар. ВСУ делают это с ювелирной точностью, чтобы ни украинские войска, ни мирное население с объектами инфраструктуры не пострадали, подчеркивает полковник. При этом российские оккупанты не способны доставать до украинских далекобойных систем.

Напомним, 16 марта в британской разведке заявили, что ВСУ успешно применяют новые мины, которые позволяют вести успешную оборону Угледара.

16 марта в Минобороны Канады анонсировали подготовку нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут тысячи снарядов и ракет для ПВО.