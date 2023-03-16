"Кілнет": в українській армії створили смертоносну зв'язку з артилерії та ракет

У Генштабі зазначають, що за статистикою, 80% усіх втрат ЗС РФ у живій силі та техніці припадають на ракетно-артилерійські удари. На заході цю зв'язку називають "Кілнетом" або "сіткою смерті".

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Західні партнери стверджують, що українські Сили оборони створили надзвичайний "кілнет" або "сітку смерті ЗСУ". Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

Українські військові завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам створили комбінований далекобійний "вогневий кулак". Як каже Баранов, західні партнери зазначають те, як ЗСУ навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетного та артилерійського ураження, щоб забезпечувати успішний наступ піхоти.

"За статистикою, до 80% усіх втрат росіян у бойовій техніці та живій силі — це наша робота. Наші артилеристи та ракетники комплексно взаємодіють з іншими способами ураження аж до авіації", — заявив Баранов.

Також він додав, що Сили оборони не чекають на відкриття вогню з боку окупантів, ведеться робота для передчасного виявлення та знищення російських сил ще до того, як вони будуть готові завдати удару. ЗСУ роблять це з ювелірною точністю, щоб ні українські війська, ні мирне населення з об'єктами інфраструктури не постраждали, наголошує полковник. Водночас російські окупанти не здатні діставати до українських далекобійних систем.

Нагадаємо, 16 березня у британській розвідці заявили, що ЗСУ успішно застосовують нові міни, які дозволяють вести успішну оборону Вугледара.

16 березня у Міноборони Канади анонсували підготовку нового пакету військової допомоги для України. До нього увійдуть тисячі снарядів та ракет для ППО.