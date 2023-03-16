Байден хочет поражения России, но боится победы Украины, — экс-советник президента США

По словам Джона Болтона, если американский лидер верит в восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, ему следует разработать план для этого. Если нет, то он должен это озвучить.

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Президент США Джо Байден хочет, чтобы Россия потерпела поражение, но при этом он боится того, что Украина одержит победу в єтой войне. Об этом в статье для газеты Wall Street Journal написал экс-советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности (2018–2019) Джон Болтон вчера, 15 марта.

"Байден хочет, чтобы Россия "проиграла", но, похоже, боится, что Украина на самом деле "победит", — заявил он.

По словам Болтона, если американский лидер верит в официальную позицию США — "восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — ему следует подтвердить ее и разработать план для этого. Если нет, то он должен сказать об этом.

Он также выразил мнение, что политика Белого дома заключается в поддержке обороны Украины, но недостаточной для того, чтобы она была "слишком эффективной". Как указал экс-советник, критически важные боеприпасы США истощаются, а нынешние возможности их восполнения недостаточны. Он добавил, что нехватка запасов подкрепляет изоляционистов, которые не хотят в первую очередь оказывать помощь Киеву.

К слову, на прошлой неделе в Белом доме президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции, наложенные на Российскую Федерацию. По словам официальных американских лиц, США стараются не делать шагов, угрожающих поставкам российской нефти, так как это может привести к росту мировых цен.

Также, Конгресс и администрация президента США Джо Байдена до сих пор спорят, признавать ли российскую ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией (статус FTO).

Тем временем, обозреватели Politico 12 марта пришли к выводу, что между США и Украиной спустя год после начала полномасштабного российского вторжения нарастают закулисные разногласия по поводу целей войны, и намечаются потенциальные точки напряженности в вопросе о том, как и когда закончится конфликт.