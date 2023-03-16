Байден хоче поразки Росії, але боїться перемоги України, — ексрадник президента США

За словами Джона Болтона, якщо американський лідер вірить у відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, йому слід розробити план для цього. Якщо ні, то він має це озвучити.

Related video

Президент США Джо Байден хоче, щоб Росія зазнала поразки, але водночас боїться того, що Україна здобуде перемогу в цій війні. Про це в статті для газети Wall Street Journal написав ексрадник президента Сполучених Штатів із національної безпеки (2018–2019) Джон Болтон учора, 15 березня.

"Байден хоче, щоб Росія "програла", але, схоже, боїться, що Україна насправді переможе", — заявив він.

За словами Болтона, якщо американський лідер вірить в офіційну позицію США — "відновлення суверенітету й територіальної цілісності України", — йому слід підтвердити її та розробити план для цього. Якщо ні, він повинен сказати про це.

Він також висловив думку, що політика Білого дому полягає в підтримці оборони України, але недостатньої для того, щоб вона була "надто ефективною". Як зазначив ексрадник, критично важливі боєприпаси США виснажуються, а нинішні можливості їх поповнення недостатні. Він додав, що нестача запасів підкріплює ізоляціоністів, які не хочуть насамперед надавати допомогу Києву.

До речі, минулого тижня в Білому домі президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не має бажання коригувати нафтові санкції, накладені на Російську Федерацію. За словами офіційних американських осіб, США намагаються не робити кроків, що загрожують постачанню російської нафти, оскільки це може призвести до зростання світових цін.

Також Конгрес і адміністрація президента США Джо Байдена досі сперечаються, чи визнавати російську ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією (статус FTO).

Водночас оглядачі Politico 12 березня дійшли висновку, що між США й Україною через рік після початку повномасштабного російського вторгнення наростають закулісні розбіжності щодо цілей війни та намічаються потенційні точки напруженості в питанні про те, як і коли закінчиться конфлікт.