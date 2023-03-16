Детонирующий "Ураган" уничтожил соседнюю установку после удара украинской артиллерии (видео)

Артиллеристы нанесли два удара по установкам, которые уже были в боевом положении и готовы стрелять. Два выстрела привели к уничтожению трех "Ураганов".

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Аэроразведка 92-й отдельной механизированной бригады обнаружила позиции батарею российских РСЗО "Ураган". Информацию передали в 40-ю отдельную артиллерийскую бригаду для уничтожения. Об этом сообщает подразделение 92-й бригады.

В районе села Новониканоровка в Луганской области ВС РФ развернули три установки "Ураган". Судя по кадрам, машины были развернуты в боевое положение и готовы к стрельбе. Артиллеристы нанесли два высокоточных удара по российским установкам. В результате попадания начал детонировать боекомплект "Ураганов". Одна из таких ракет сдетонировала и попала в свою же установку.

Таким образом за два выстрела были уничтожены три установки. В "Милитарном" отмечают, что на вооружении у 40-й бригады есть гаубицы М777. Известно, что они используют управляемые боеприпасы Excalibur, имеющие повышенную дальность и высокую точность. Также в издании отмечают, что операторы 92-й бригады использовали для разведки украинский беспилотник "Лелека-100", который передали волонтеры.

"Ураган" — это советская реактивная система залпового огня. Калибр ракеты составляет 220-мм, а количество направляющих в одной машине составляет 16 единиц. Дальность стрельбы составляет до 35,8 км.

Напомним, 16 марта дрон ВСУ взорвал гранатой российский тягач МТ-ЛБ, боеприпасы в ней сдетонировали.

Также 16 марта в ВСУ сообщали, что в армии создали смертоносную связку из артиллерии и ракет для поддержки наступления пехоты.