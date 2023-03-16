"Ураган", який детонує, знищив сусідню установку після удару української артилерії (відео)

Артилеристи завдали двох ударів по установках, які вже були в бойовому становищі і готові стріляти. Два постріли призвели до знищення трьох "Ураганів".

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Аеророзвідка 92-ї окремої механізованої бригади виявила позиції батарею російських РСЗВ "Ураган". Інформацію передали до 40-ї окремої артилерійської бригади для знищення. Про це повідомляє підрозділ 92-ї бригади.

У районі села Новониканорівка на Луганщині ЗС РФ розгорнули три установки "Ураган". Судячи з кадрів, машини були розгорнуті у бойовий стан та готові до стрільби. Артилеристи завдали двох високоточних ударів по російських установках. Внаслідок влучення почав детонувати боєкомплект "Ураганів". Одна з таких ракет здетонувала і потрапила у свою установку.

Таким чином, за два постріли було знищено три установки. У "Мілітарному" зазначають, що на озброєнні у 40-ї бригади є гаубиці М777. Відомо, що вони використовують керовані боєприпаси Excalibur, що мають підвищену дальність та високу точність. Також у виданні зазначають, що оператори 92-ї бригади використали для розвідки український безпілотник "Аист-100", який передали волонтери.

"Ураган" – це радянська реактивна система залпового вогню. Калібр ракети становить 220-мм, а кількість напрямних в одній машині становить 16 одиниць. Дальність стрільби становить до 35,8 км.

Нагадаємо, 16 березня дрон ЗСУ підірвав гранатою російський тягач МТ-ЛБ, боєприпаси в ній здетонували.

Також 16 березня у ЗСУ повідомляли, що в армії створили смертоносну зв'язку з артилерії та ракет для підтримки настання піхоти.