Спецслужбы не доверяют военным: в танках Т90-М нашли аппаратуру с отметками ФСБ (фото)

В генштабе ВСУ заявили, что аппаратура связи в российских новых танках не работает должным образом. Она не выдерживает влагу и ржавеет.

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На российских танках Т-90М установлена аппаратура с пометками "ФСБ". Это говорит о том, что спецслужбы не доверяют командованию ВС РФ. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВС Украины старший лейтенант Андрей Рудык, пишет Military Media Center.

По словам Рудыка, такие отметки были найдены не только на целых агрегатах, а даже на микросхемах вооружения. Сперва предполагалось, что ФСБ производит какую-то проверку оборудования. Однако затем выяснилось, что аппаратура не предназначена для передачи именно секретной информации.

Аппаратура Т-90М с маркировкой ФСБ Фото: Military Media Center

Он также отметил, что подобное "клеймение" имеет политическую цель. Так, ФСБ не доверяет военной верхушке Российской Федерации. Однако аппаратура связи в российских танках не работает.

"В нашем центре специалисты долгое время разбирались, почему именно у россиян возникают проблемы со связью во время управления машинами на поле боя. А проблема оказалась очень простой: сама их аппаратура не держит влагу", — сказал Рудык.

Аппаратура Т-90М с маркировкой ФСБ Фото: Military Media Center

По его словам, аппаратура впитывает влагу, что приводит к замыканию контактов, коррозии металлов. Исследуемые радиостанции, изъятые из танков Т-90М, были 2017-2018 годов изготовления, однако выглядели так, будто бы их сделали в 1970-х годах. Так, их внутренности покрылись ржавчиной, из-за чего проводка замыкалась, а потому боевые машины противника не могли связываться друг с другом.

Танк Т-90М

Модернизированная версия танка Т-90. Оборудован новой башней с системой управления огнем "Калина", а также автоматом заряжания и улучшенной пушкой 2А46М-5. Кроме того, на танк установили дистанционно управляемую 7,62-мм зенитную установку "УДП Т05БВ-1".

Т-90М Фото: wikipedia

Напомним, что экс-командир взвода "Айдара" назвал три фактора для контрнаступления ВСУ. Ситуация на фронте, в частности вблизи Бахмута, остается очень тяжелой, но идет подготовка к контрнаступлению ВСУ.

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