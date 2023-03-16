Спецслужбы не доверяют военным: в танках Т90-М нашли аппаратуру с отметками ФСБ (фото)
В генштабе ВСУ заявили, что аппаратура связи в российских новых танках не работает должным образом. Она не выдерживает влагу и ржавеет.
На российских танках Т-90М установлена аппаратура с пометками "ФСБ". Это говорит о том, что спецслужбы не доверяют командованию ВС РФ. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВС Украины старший лейтенант Андрей Рудык, пишет Military Media Center.
По словам Рудыка, такие отметки были найдены не только на целых агрегатах, а даже на микросхемах вооружения. Сперва предполагалось, что ФСБ производит какую-то проверку оборудования. Однако затем выяснилось, что аппаратура не предназначена для передачи именно секретной информации.
Он также отметил, что подобное "клеймение" имеет политическую цель. Так, ФСБ не доверяет военной верхушке Российской Федерации. Однако аппаратура связи в российских танках не работает.
"В нашем центре специалисты долгое время разбирались, почему именно у россиян возникают проблемы со связью во время управления машинами на поле боя. А проблема оказалась очень простой: сама их аппаратура не держит влагу", — сказал Рудык.
По его словам, аппаратура впитывает влагу, что приводит к замыканию контактов, коррозии металлов. Исследуемые радиостанции, изъятые из танков Т-90М, были 2017-2018 годов изготовления, однако выглядели так, будто бы их сделали в 1970-х годах. Так, их внутренности покрылись ржавчиной, из-за чего проводка замыкалась, а потому боевые машины противника не могли связываться друг с другом.
Танк Т-90М
Модернизированная версия танка Т-90. Оборудован новой башней с системой управления огнем "Калина", а также автоматом заряжания и улучшенной пушкой 2А46М-5. Кроме того, на танк установили дистанционно управляемую 7,62-мм зенитную установку "УДП Т05БВ-1".
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