Спецслужби не довіряють військовим: у танках Т90-М знайшли апаратуру із відмітками ФСБ (фото)

У генштабі ЗСУ заявили, що апаратура зв'язку в нових російських танках не працює належним чином. Вона не витримує вологу та іржавіє.

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На російських танках Т-90М встановлено апаратуру з позначками "ФСБ". Це говорить про те, що спецслужби не довіряють командуванню ЗС РФ. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння і військової техніки Генштабу ЗС України старший лейтенант Андрій Рудик, пише Military Media Center.

За словами Рудика, такі позначки було знайдено не лише на цілих агрегатах, а й навіть на мікросхемах озброєння. Спочатку передбачалося, що ФСБ здійснює якусь перевірку обладнання. Проте потім з'ясувалося, що апаратура не призначена для передачі саме секретної інформації.

Апаратура Т-90М з маркуванням ФСБ Фото: Military Media Center

Він також зазначив, що подібне "таврування" має політичну мету. Так, ФСБ не довіряє військовій верхівці Російської Федерації. Проте апаратура зв'язку в російських танках не працює.

"У нашому центрі фахівці довгий час розбиралися, чому саме у росіян виникають проблеми зі зв'язком під час керування машинами на полі бою. А проблема виявилася дуже простою: сама їхня апаратура не тримає вологу", — сказав Рудик.

Апаратура Т-90М з маркуванням ФСБ Фото: Military Media Center

За його словами, апаратура вбирає вологу, що призводить до замикання контактів, корозії металів. Досліджувані радіостанції, вилучені з танків Т-90М, були 2017-2018 років виготовлення, проте виглядали так, ніби їх зробили у 1970-х роках. Так, їх нутрощі покрилися іржею, через що проводка замикалася, а тому бойові машини противника не могли зв'язуватися одна з одною.

Танк Т-90М

Модернізована версія танка Т-90. Обладнаний новою гарматою із системою управління вогнем "Калина", а також автоматом заряджання та покращеною гарматою 2А46М-5. Крім того, на танк встановили дистанційно керовану 7,62-мм зенітну установку "УДП Т05БВ-1".

Т-90М Фото: wikipedia

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