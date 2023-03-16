Опасны все: в ВВС Украины высказались об идее "ранжировать" воздушные тревоги

В комментарии журналистам спикер ведомства Юрий Игнат назвал идею ранжировать воздушные тревоги по уровню угрозы неуместной и объяснил, что все останки сбитых объектов, после отработки ПВО, падают на землю.

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Ранжирование уровней воздушных тревог по уровню угрозы неуместны, поскольку все "уровни" несут опасность для жизни простых людей. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На вопрос журналиста о недавней волне обсуждений в соцсетях о том, стоит ли, например, идти в укрытие во время воздушной тревоги, спикер ВС посоветовал не пренебрегать воздушными тревогами и не разделять их по уровню опасности.

"У нас участились "рождения" новых телеграмм каналов, в которых ведутся активные дискуссии на темы стоит ли идти в укрытие, стоит ли сделать распределение по уровням опасности от желтого до красного. В чем я вижу опасность этого? В том, что люди будут брать информацию из других источников, и начнут относиться "по-своему" к восприятию сигналов тревог. Но я хочу напомнить, что все тревоги опасны", — сказал Игнат.

Дискуссии об уровнях воздушных тревог

С 14 марта в Украине участились случаи воздушных тревог. Пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ объяснила украинцам, что данное явление связанно с тактической активностью авиации РФ.

После чего в разных социальных сетях развернулись дискуссии о том, есть ли смысл часто объявлять воздушные тревоги и стоит ли разделить их на градацию в зависимости от степени потенциальной опасности. Соответствующую идею выдвинул на своей странице в Facebook экономический эксперт Глеб Вышлинский.

Мнения в комментариях к его посту разделились, однако сам вопрос получил общественный резонанс.

В свою очередь спикер ВС отметил, что во время работы ПВО существует угроза жизни простым людям, поскольку все отработанные цели после сбивания падают на землю.

"Даже когда вы уверены, что работает ПВО, сбивает 1-2 беспилотника, а могут работать и 2-4 ракеты — все это упадет. Ракета весит много, есть взрывчатое вещество. После отработки по вражескому объекту все это падает на землю", — добавил спикер Воздушных сил.

Также журналисты марафона спросили у представителя Воздушных сил, с чем связано учащение воздушных тревог в Украине. Сделано ли это для морального истощения, или проводятся разведывательные операции?

"Тревоги действительно стали чаще, но многие из них связаны с тем, что самолеты "МИГ-21" сейчас изменили стратегию взлетов в связи с тренировочными полетами на короткие дистанции", — ответил Игнат.

Напомним, сегодня полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал причину частых тревог в Украине. По его словам, россияне из-за сложной ситуации на передовой вынуждены часто задействовать авиацию, на фоне чего в украинских городах начала чаще звучать воздушная сирена.

Также в четверг, 16 марта Воздушные силы ВС Украины показали кадры с первым зенитно-ракетным комплексом NASAMS, который был передан Норвегией.