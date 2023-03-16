Небезпечні всі: у ВПС України висловилися про ідею "ранжувати" повітряні тривоги

У коментарі журналістам речник відомства Юрій Ігнат назвав ідею ранжувати повітряні тривоги за рівнем загрози недоречною і пояснив, що всі рештки збитих об'єктів, після відпрацювання ППО, падають на землю.

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Ранжування рівнів повітряних тривог за рівнем загрози недоречні, оскільки всі "рівні" несуть небезпеку для життя простих людей. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

На запитання журналіста про нещодавню хвилю обговорень у соцмережах щодо того, чи варто, наприклад, іти в укриття під час повітряної тривоги, речник ПС порадив не нехтувати повітряними тривогами і не розділяти їх за рівнем небезпеки.

"У нас почастішали "народження" нових телеграм-каналів, у яких ведуться активні дискусії на теми чи варто йти в укриття, чи варто зробити розподіл за рівнями небезпеки від жовтого до червоного. У чому я бачу небезпеку цього? У тому, що люди братимуть інформацію з інших джерел, і почнуть ставитися "по-своєму" до сприйняття сигналів тривог. Але я хочу нагадати, що всі тривоги небезпечні", — сказав Ігнат.

Дискусії про рівні повітряних тривог

З 14 березня в Україні почастішали випадки повітряних тривог. Пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ пояснила українцям, що це явище пов'язане з тактичною активністю авіації РФ.

Після чого у різних соціальних мережах розгорнулися дискусії про те, чи є сенс часто оголошувати повітряні тривоги та чи варто розділити їх на градацію залежно від ступеня потенційної небезпеки. Відповідну ідею висунув на своїй сторінці у Facebook економічний експерт Гліб Вишлінський.

Думки у коментарях до його посту розділилися, проте саме питання набуло суспільного резонансу.

Зі свого боку, спікер ПС зазначив, що під час роботи ППО існує загроза життю простим людям, оскільки всі відпрацьовані цілі після збивання падають на землю.

"Навіть коли ви впевнені, що працює ППО, збиває 1-2 безпілотники, а можуть працювати і 2-4 ракети — все це впаде. Ракета важить багато, є вибухова речовина. Після відпрацювання по ворожому об'єкту все це падає на землю", — додав речник Повітряних сил.

Також журналісти марафону запитали представника Повітряних сил, з чим пов'язане почастішання повітряних тривог в Україні. Чи це зроблено для морального виснаження, чи проводяться розвідувальні операції?

"Тривоги дійсно стали частішими, але багато з них пов'язані з тим, що літаки "МІГ-21" зараз змінили стратегію зльотів у зв'язку з тренувальними польотами на короткі дистанції", — відповів Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів причину частих тривог в Україні. За його словами, росіяни через складну ситуацію на передовій змушені часто задіювати авіацію, на тлі чого в українських містах почала частіше звучати повітряна сирена.

Також у четвер, 16 березня, Повітряні сили ЗС України показали кадри з першим зенітно-ракетним комплексом NASAMS, який був переданий Норвегією.