Турция передаст Одессе 10 автобусов и 41 генератор, — генконсульство

Муниципальный Совет Стамбула одобрил передачу украинскому городу гуманитарной помощи. Генераторы обеспечат одесситам возможность заряжать технику и обогреваться в центрах, созданных муниципалитетом.

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Турецкий город Стамбул предоставит украинской Одессе гуманитарную помощь — 10 автобусов и 41 генератор. Отмечается, что горожане могут заряжать телефоны и компьютеры в центрах, созданных Одесским муниципалитетом. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба Генерального консульства Украины в Стамбуле.

"Как известно, Одесса и Стамбул являются городами-побратимами. Муниципальный Совет Стамбула принял решение о передаче мэрии Одессы гуманитарной помощи — 10 автобусов и 41 генератора", — поделились в консульстве.

Решение о предоставлении помощи стало результатом сотрудничества двух мэрий – одесской и стамбульской – и генконсульства. Департамент эксплуатации электрических трамваев и тоннелей поможет в техническом обучении украинцев, чтобы они могли управлять новыми автобусами.

В Турции знают, что из-за полномасштабного вторжения России в Одессе некоторые услуги стали недоступны для горожан, а система общественного транспорта нетрудоспособна. Сообщается, что благодаря генераторам одесситы смогут заряжать свою технику и обогреваться в центрах, созданных муниципалитетом.

Напомним, 16 марта иностранные журналисты написали, что Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков. Бельгийская армия стремится заменить находящиеся у них в эксплуатации машины с 90-х, поэтому исправные единицы отправит украинским защитникам.

Также 16 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс дал комментарий журналистам об отношениях между Россией и Китаем. По его словам, Си Цзиньпин видит ошибки Владимира Путина в Украине и не предоставит стране-агрессорке оружие.