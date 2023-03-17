Туреччина передасть Одесі 10 автобусів та 41 генератор, — генконсульство

Муніципальна Рада Стамбула ухвалила передання українському місту гуманітарної допомоги. Генератори забезпечать одеситам можливість заряджати техніку та обігріватись у центрах, створених муніципалітетом.

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Турецьке місто Стамбул надасть українській Одесі гуманітарну допомогу — 10 автобусів та 41 генератор. Зазначається, що містяни зможуть заряджати телефони та комп’ютери у центрах, створених Одеським муніципалітетом. Про це повідомила 16 березня пресслужба Генерального консульства України в Стамбулі.

"Як відомо, Одеса і Стамбул є містами-побратимами. Муніципальна Рада Стамбула ухвалила рішення щодо передачі мерії Одеси гуманітарної допомоги — 10 автобусів і 41 генератора", — поділились у консульстві.

Рішення про надання допомоги стало результатом співпраці двох мерій — одеської та стамбульської — і генконсульства. Департамент експлуатації електричних трамваїв та тунелів допоможе у технічному навчанні українців, щоб вони могли керувати новими автобусами.

У Туреччині знають, що через повномасштабне вторгнення Росії в Одесі деякі послуги стали недоступними для містян, а система громадського транспорту непрацездатна. Повідомляється, що завдяки генераторам одесити зможуть заряджати свою техніку та обігріватись у центрах, створених муніципалітетом.

Нагадаємо, 16 березня іноземні журналісти написали, що Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок. Бельгійська армія прагне замінити машини, які перебувають у них в експлуатації з 90-х, тож справні одиниці відправить українським захисникам.

Також 16 березня радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс дав коментар журналістам про відносини між Росією та Китаєм. За його словами, Сі Цзіньпін бачить помилки Володимира Путіна в Україні та не надасть країні-агресорці зброю.