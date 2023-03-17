В Киеве сократят комендантский час и уберут часть блокпостов: названы дата и время

Столичные власти связали уменьшение комендантского часа с улучшением логистики, развитием бизнеса и промышленности. Полномасштабная война с РФ не закончилась — меры безопасности усилят при необходимости.

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Власти Киева решили сократить комендантский час — теперь он будет действовать с 0:00 до 5:00 утра. Об этом сообщила 17 марта Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram.

Согласно рабочему варианту, вероятнее всего, комендантский час в Киеве сократят с 26 марта.

Недавно чиновники КГВА вместе с командованием Группировки сил и средств обороны Киева проработали решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений. Одни блокпосты оставят, другие перейдут в "спящий" режим, а третьи — полностью демонтируют.

"Это решение уже внедряется. Оно сделает Киев более комфортным для жителей, разгрузит дороги столицы, что позволит киевлянам свободнее передвигаться по городу", — отметили военные.

Новый срок комендантского часа увеличит время движения общественного транспорта

В КГВА отметили понимание общественного запроса по сокращению комендантского часа.

"Уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в столице Украины, содействию устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом. Новый срок комендантского часа увеличит время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города", — добавили в администрации.

Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы. Будут учтены все гарантии безопасности населения и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей.

"Война продолжается. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если возникнут основания – меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена", — заключили в ведомстве.

Напомним, что глава КГВА Сергей Попко 7 марта говорил о невозможности уменьшения комендантского часа в Киеве и области. Его длительность продиктована требованиями безопасности для граждан, отмечал он.

А с 1 марта длительность комендантского часа решили изменить в Одессе. Теперь он действует с 0:00 до 5:00 утра.