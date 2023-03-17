У Києві скоротять комендантську годину та приберуть частину блокпостів: названо дату та час

Столична влада пов'язала зменшення комендантської години з покращенням логістики, розвитком бізнесу та промисловості. Повномасштабна війна з РФ не закінчилася — заходи безпеки посилять за необхідності.

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Влада Києва вирішила скоротити комендантську годину — тепер вона діятиме з 0:00 до 5:00 ранку. Про це повідомила 17 березня Київська міська воєннаа адміністрація (КМВА) у Telegram.

Згідно з робочим варіантом, найімовірніше, комендантську годину в Києві скоротять з 26 березня.

Нещодавно чиновники КМВА разом із командуванням Угрупування сил та засобів оборони Києва пропрацювали рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень. Одні блокпости залишать, інші перейдуть у режим "сну", а треті — повністю демонтують.

"Це рішення вже впроваджується. Воно зробить Київ комфортнішим для мешканців, розвантажить дороги столиці, що дозволить киянам вільніше пересуватися містом", — зазначили воєнні.

Новий термін комендантської години збільшить час руху громадського транспорту

У КМВА відзначили розуміння громадського запиту щодо скорочення комендантської години.

"Зменшення комендантської години погоджується з метою покращення логістичного забезпечення у столиці України, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки загалом. Новий термін комендантської години збільшить час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста", — додали в адміністрації.

Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу продовжити час роботи. Буде враховано всі гарантії безпеки населення та сприяння виконанню бойових чи службових завдань ЗСУ та правоохоронців.

"Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – заходи безпеки можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що голова КМВА Сергій Попко 7 березня говорив про неможливість зменшення комендантської години у Києві та області. Його тривалість продиктована вимогами безпеки для громадян, наголошував він.

А з 1 березня тривалість комендантської години вирішили змінити в Одесі. Тепер він діє з 0:00 до 5:00 ранку.