Россиян вооружают устаревшими и дефектными ПТРК "Конкурс", — аналитик

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, вражеская пехота испытывает проблемы с обеспечением оружием, а указанные комплексы были известны своими дефектами еще во времена, когда были актуальными.

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Российские армейцы получают советские противотанковые ракетные комплексы "Конкурс", принятые на вооружение еще в 1974 году. Как отметил 17 марта военно-политический обозреватель группы "Інформаційний опір" Александр Коваленко, это оружие не считалось надежным и в советское время.

"В частности, гарантии успешного выстрела были невелики", — заявил Коваленко.

По данным аналитика, россияне получают эти комплексы после многолетнего хранения на складах.

Военный обозреватель сомневается, что вооружение, отличавшееся дефектами еще когда было современным, может уничтожать танки Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

"Собственно, это обстоятельство говорит о проблеме с обеспечением пехотных подразделений РОВ современными ПТРК и наличии ПТУР к ним", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, 17 марта руководитель правительства Словакии Эдуард Гегер сообщил, что страна передаст Украине 13 истребителей МиГ-29.

Также 17 марта мониторинговая группа Oryx обнародовала данные о потерях ЗРК российскими войсками. По их информации, враг потерял более 100 зенитно-ракетных комплексов с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Сегодня, 17 марта, ВС РФ совершили четыре авиаудара по Авдеевке. В результате атаки поврежден многоэтажный дом, в котором до сих пор проживали люди. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что бои за город продолжаются.