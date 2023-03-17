Росіян озброюють застарілими та дефектними ПТРК "Конкурс", — аналітик

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворожа піхота має проблеми з забезпеченням зброєю, а вказані комплекси були відомі своїми дефектами ще за часів, коли були актуальними.

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Російські армійці отримують радянські протитанкові ракетні комплекси "Конкурс", прийняті на озброєння ще у 1974 році. Як зазначив 17 березня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, ця зброя не вважалась надійною і за радянських часів.

"Зокрема, гарантії успішного пострілу були невеликі", — заявив Коваленко.

За даними аналітика, росіяни отримують ці комплекси після багаторічного зберігання на складах.

Військовий оглядач має сумніви, що озброєння, яке вирізнялось дефектами ще коли було сучасним, може знищувати танки Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams.

"Власне, ця обставина говорить про проблему із забезпеченням піхотних підрозділів РВВ сучасними ПТРК та наявності ПТКР до них", — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, 17 березня керівник уряду Словаччини Едуард Геґер повідомив, що країна передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Також 17 березня моніторингова група Oryx оприлюднила дані про втрати ЗРК російськими військами. За їхньою інформацією, ворог втратив вже понад 100 зенітно-ракетних комплексів з моменту повномасштабного вторгнення на територію України.

Сьогодні, 17 березня, ЗС РФ здійснили чотири авіаудари по Авдіївці. Внаслідок атаки пошкоджений багатоповерховий будинок, в якому досі проживали люди. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що бої за місто тривають.