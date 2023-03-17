Австралия закупит американские ракеты Tomahawk с дальностью полета более 1600 км

В Тихоокеанском регионе Китай имеет исключительные силы по дальности ракет свыше 2000 км, поэтому Австралии нужен свой ответ для боевых кораблей.

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Министерство обороны Австралии планирует закупить последнюю модернизацию ракет Tomahawk на сумму 985 млн долларов. Сделку одобрили в Госдепартаменте США. Об этом сообщает Defense News.

Производственные линии компании Raythein Technologies окажутся полностью загруженными за счет заказов ВМС США, Австралии и Японии, которая закупит ракет на 1,6 млрд долларов среди ряда другого вооружения для контрудара. Контракт между США и Австралией рассчитан на 200 ракет версии Block V и 20 Block IV вместе с необходимым сопутствующим оборудованием.

Ракеты поставят на эсминцы класса Hobart, что позволит поражать наземные цели и движимые морские цели с высокой точностью. Дальность полета боеприпаса составляет более 1000 миль (1600 км). Это особенно важно, так как в Азитско-Тихоокеанском регионе, где Китай имеет исключительные силы по дальности DF-26 и DF-21 с дальностью 2490 миль (4007 км) и 1335 миль (2148 км) соответственно.

"Предлагаемая продажа улучшит способность Австралии взаимодействовать с военно-морскими силами США и другими союзными силами, а также ее способность участвовать в миссиях, представляющих взаимный интерес", — указывается в официальном заявлении Госдепа.

Также Австралия закупит атомные подводные лодки, которые поступят на вооружение к 2040 году в рамках соглашения с США и Великобританией AUKUS.

Напомним, 12 декабря в Японии сообщили о планах купить ракеты Tomahawk в рамках крупного наращивания сил самообороны.

4 ноября 2021 года в США сообщили о модернизации ракет Tomahawk Block V, которая получила более современную головку системы наведения и целеуказание в полете.