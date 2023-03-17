Австралія закупить американські ракети Tomahawk з дальністю польоту понад 1600 км

У Тихоокеанському регіоні Китай має виняткові сили по дальності ракет понад 2000 км, тому Австралії потрібна своя відповідь для бойових кораблів.

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Міністерство оборони Австралії планує закупити останню модернізацію ракет Tomahawk на суму 985 млн. доларів. Угоду схвалили у Держдепартаменті США. Про це повідомляє Defense News.

Виробничі лінії компанії Raythein Technologies виявляться повністю завантаженими за рахунок замовлень ВМС США, Австралії та Японії, яка закупить ракет на 1,6 млрд доларів серед інших озброєнь для контрудара. Контракт між США та Австралією розрахований на 200 ракет версії Block V та 20 Block IV разом із необхідним супутнім обладнанням.

Ракети поставлять на есмінці класу Hobart, що дозволить вражати наземні цілі та рухомі морські об'єкти з високою точністю. Дальність польоту боєприпасу становить понад 1000 миль (1600 км.). Це особливо важливо, тому що в Азітсько-Тихоокеанському регіоні, де Китай має виняткові сили по дальності DF-26 та DF-21 з дальністю 2490 миль (4007 км) та 1335 миль (2148 км) відповідно.

"Пропонований продаж покращить здатність Австралії взаємодіяти з воєнно-морськими силами США та іншими союзними силами, а також її здатність брати участь у місіях, що становлять взаємний інтерес", — зазначається в офіційній заяві Держдепу.

Також Австралія закупить атомні підводні човни, які надійдуть на озброєння до 2040 року в межах угоди зі США та Великобританією AUKUS.

Нагадаємо, 12 грудня у Японії повідомили про плани купити ракети Tomahawk у межахх великого нарощування сил самооборони.

4 листопада 2021 року в США повідомили про модернізацію ракет Tomahawk Block V, яка отримала більш сучасну головку системи наведення та цілевказівку у польоті.