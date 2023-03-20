МУС будет просить дополнительные средства на расследование преступлений России, — The Guardian

Прокурор МУС будет просить на конференции в Лондоне больше денег на расследование военных преступлений, совершенных россиянами в Украине. По информации СМИ, это будет включать в себя преследование Владимира Путина и надзор за похищением несовершеннолетних украинцев.

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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выступит на конференции в Лондоне и будет просить дополнительные средства на расследование военных преступлений России. В частности, деньги пойдут на преследование лидера страны-агрессорки Владимира Путина и надзор за похищением украинских детей. Об этом пишет издание The Guardian.

Ордер на арест Путина журналисты назвали "драматическим шагом" в канун конференции, направленной на сбор денег для финансирования расследования МУС военных преступлений России. В настоящее время в Украине над этим работают 40 следователей.

Также ордер, как сообщает СМИ, может снизить требования по созданию специального трибунала для РФ. Хан настаивает, что МУС имеет необходимые полномочия для преследования руководства страны-агрессорки, однако суд критикуют за пробел в подотчетности. Считается, что трибунал мог бы быть более эффективным, не доказывая причинно-следственные связи между отдельными преступлениями и Кремлем.

Конференцию организовывают правительства Великобритании и Нидерландов, примут участие более 40 стран. Британцы собираются предоставить МКС дополнительные £395 тысяч. Также конференцию должны посетить представители Украины — министр юстиции Денис Малюська и генпрокурор Андрей Костин.

По данным медиа, Великобритания и еще несколько стран не поддержали идею создания трибунала из-за волнений, что это может подорвать незавершенную работу МКС.

Напомним, ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдал МКС 17 марта. Также ордер был выдан уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной послужило незаконное перемещение населения Украины.

Позже, 20 марта, на ордер отреагировал заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев. Чиновник пригрозил, что Россия может запустить ракеты по зданию гаагского суда.

Также 20 марта событие прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, с Кремлем не будут проводить никаких переговоров.