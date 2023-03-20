"Никакой отмены санкций": у Зеленского рассказали, к чему ведет ордер на арест Путина

По словам советника ОП Михаила Подоляка, отныне возвращение РФ в мировую политику невозможно, тем более в довоенном статусе, а ограничения против Кремля будут действовать до тех пор, пока агрессор не поплатится за преступления.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк еще раз высказался по поводу ордера на арест президента РФ Владимира Путина и объяснил истинное значение этого решения. Об это он написал на своей странице в социальной сети Twitter в понедельник, 20 марта.

Михаил Подоляк убежден, что с лидера Кремля Владимира Путина и Российской Федерации в целом не будут сняты санкции до тех пор, пока они не признают свою вину и не поплатятся за совершенные ошибки против Украины и ее народа.

Выданный ордер на арест говорит сразу о трех вещах, которые и перечислил советник главы ОПУ: "1. Никаких переговоров с нынешней ru-элитой. 2. Никакого возвращения России в мировую политику в довоенном статусе. 3. Никакой отмены санкций, пока "лицо Путина" представляет Россию…".

Ордер на арест Владимира Путина в Гааге: что известно

17 марта ознаменовалось резонансным событием. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина из-за военной агрессии по отношению к Украине. Вместе с ним был выдан ордер и в отношении Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. Она причастна к вывозу детей с оккупированных территорий Украины.

То есть, теперь Владимира Путина могут арестовать в 123 странах по всему миру.

Бывший судья МУС отметил, что если лидер Кремля не явится в Гаагу самостоятельно, тогда его начнет разыскивать Интерпол, а также он потеряет свой дипломатический иммунитет.

Напомним, 20 марта у Путина ответили угрозами на выдачу ордера на арест. Экс-президент страны Дмитрий Медведев убежден, что произойти это может лишь после капитуляции, а все остальные проблемы "решаются" при помощи запуска ракет.