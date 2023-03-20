"Жодного скасування санкцій": у Зеленського розповіли, до чого веде ордер на арешт Путіна

За словами радника ОП Михайла Подоляка, відтепер повернення РФ у світову політику неможливе, тим паче у довоєнному статусі, а обмеження проти Кремля діятимуть доти, доки агресор не поплатиться за злочини.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк ще раз висловився з приводу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та пояснив справжнє значення цього рішення. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter у понеділок, 20 березня.

Михайло Подоляк переконаний, що з лідера Кремля Володимира Путіна та Російської Федерації загалом не буде знято санкцій доти, доки вони не визнають свою провину і не поплатяться за скоєні помилки проти України та її народу.

Виданий ордер на арешт свідчить одразу про три речі, які й перерахував радник голови ОПУ: "1. Жодних переговорів із нинішньою ru-елітою. 2. Ніякого повернення Росії у світову політику в довоєнному статусі. 3. Ніякого скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію…".

Ордер на арешт Володимира Путіна у Гаазі: що відомо

17 березня ознаменувалося резонансною подією. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна через військову агресію щодо України. Разом з ним було видано ордер і стосовно Марії Львової-Бєлової, уповноваженої при президентові РФ із прав дитини. Вона причетна до вивезення дітей із окупованих територій України.

Тобто тепер Володимира Путіна можуть заарештувати у 123 країнах по всьому світу.

Колишній суддя МКС зазначив, що якщо лідер Кремля не з'явиться до Гааги самостійно, тоді його почне розшукувати "Інтерпол", а також він втратить свій дипломатичний імунітет.

Нагадаємо, 20 березня Путін відповів погрозами на видачу ордера на арешт. Експрезидент країни Дмитро Медведєв переконаний, що це може статися лише після капітуляції, а всі інші проблеми "вирішуються" за допомогою запуску ракет.