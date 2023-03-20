МКС проситиме додаткові кошти на розслідування злочинів Росії, — The Guardian

Прокурор МКС проситиме на конференції у Лондоні більше грошей на розслідування воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні. За інформацією ЗМІ, це включатиме переслідування Володимира Путіна та нагляд за викраденням неповнолітніх українців.

Related video

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан виступить на конференції у Лондоні та проситиме додаткових коштів на розслідування воєнних злочинів Росії. Зокрема, гроші підуть на переслідування лідера країни-агресорки Володимира Путіна та нагляд за викраденням українських дітей. Про це пише видання The Guardian.

Ордер на арешт Путіна журналісти назвали "драматичним кроком" напередодні конференції, спрямованої на збір грошей для фінансування розслідування МКС воєнних злочинів Росії. Нині в Україні над цим працюють 40 слідчих.

Також ордер, як повідомляє ЗМІ, може знизити вимоги щодо створення спеціального трибуналу для РФ. Хан наполягає, що МКС має необхідні повноваження для переслідування керівництва країни-агресорки, однак суд критикують за прогалину у підзвітності. Вважається, що трибунал міг би бути ефективнішим, не доводячи причинно-наслідкові зв’язки між окремими злочинами та Кремлем.

Конференцію організовують уряди Великобританії та Нідерландів, участь візьмуть понад 40 країн. Британці збираються надати МКС додаткові £395 тисяч. Також конференцію мають відвідати й представники України — міністр юстиції Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін.

За даними медіа, Велика Британія та ще кілька країн не підтримали ідею створення трибуналу через хвилювання, що це може підірвати незавершену роботу МКС.

Нагадаємо, ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна видав МКС 17 березня. Також ордер було видано уповноваженій при президенті Росії з прав дитини Марії Львовій-Бєловій. Причиною стало незаконне переміщення населення України.

Пізніше, 20 березня, на ордер відреагував заступник голови Ради безпеки та колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Посадовець пригрозив, що Росія може запустити ракети по будівлі гаазького суду.

Також 20 березня подію прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, з Кремлем не проводитимуть жодних перемовин.