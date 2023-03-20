Относили нас к "Евразии": Данилов раскрыл "неприятную вещь" в стратегиях ряда стран по Украине

Секретарь СНБО уточнил – стратегии до 2040 года разрабатывались разными странами еще до начала войны. Поэтому действия Украины в первые дни вторжения РФ "сломали игру" не только Путину.

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Не только президент РФ Владимир Путин был заинтересован в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский покинул страну 24 февраля 2022 года. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Мы проанализировали все стратегии, принятые в Соединенных Штатах, в Великобритании, в других институтах до 2040 года. И там для нас была совершенно неприятна одна вещь, на которую мы обратили внимание. Единственное, на чем я хочу сделать акцент — эти стратегии принимались до 24 февраля 2022 года. Они относили нас — Украину к так называемому региону "Евразия". Это 12 стран, которые остались на постсоветской территории — они нас определяли как "Евразия". Мы никакого отношения к Азии не имеем, мы — Европа. Очень важно все называть своими правильными именами, потому что, когда вам говорят, что вы, там, извините, кото-пес, имейте в виду, что вы будете и не котом, и не псом. Вы будете каким-то непонятным образованием", – сказал Данилов.

Он добавил, что в том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский покинул страну 24 февраля 2022 года, был заинтересован не только Путин, но украинцы многим "сломали игру".

"Представляете себе, на каком уровне люди докладывали, что здесь ситуация не будет держаться под контролем, а теперь нужно отвечать за свои слова. Хотя я всем говорил, что вы ошибаетесь, вы просто не понимаете, что происходит. И мы имеем одну большую ошибку, и она идет по жизни еще с советских времен. Мы считаем, что люди, которые находятся там где-то за границей, они умнее нас. Я могу сказать, умные есть и здесь, и там, разные есть и здесь, и там", – сказал Данилов.

Также секретарь СНБО выразил сомнение, что партнеры Украины сделали выводы из сложившейся ситуации.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию о 100 тысячах погибших украинских защитников, которую распространило американское издание Politico. По его словам, она не соответствует действительности, а соотношение потерь сейчас составляет 1 к 7, а иногда и 1 к 10 в пользу Вооруженных сил Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отреагировал на статью WP по поводу потерь ВСУ в войне. Он отметил, что "пессимистическое" настроение западных СМИ не соответствует действительности и призвал не верить всей информации, распространяемой СМИ.

Алексей Данилов выразил уверенность, что в этом году Украина приблизится к деоккупации Луганщины и Донетчины. Он также подчеркнул, что военно-политическое руководство РФ хочет растянуть во времени войну против Украины, но их расчеты бесполезны.