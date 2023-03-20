Відносили нас до "Євразії": Данілов розкрив "неприємну річ" у стратегіях низки країн щодо України

Секретар РНБО уточнив – стратегії до 2040 року розроблялися різними країнами ще до початку війни. Тому дії України в перші дні вторгнення РФ "зламали гру" не тільки Путіну.

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Не тільки президент РФ Володимир Путін був зацікавлений у тому, щоб президент України Володимир Зеленський залишив країну 24 лютого 2022 року. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Ми проаналізували всі стратегії, які були ухвалені в Сполучених Штатах, у Великій Британії, в інших інституціях до 2040 року. І там для нас була абсолютно неприємна одна річ, на яку ми звернули увагу. Єдине, на чому я хочу зробити акцент — ці стратегії ухвалювалися до 24 лютого 2022 року. Вони відносили нас — Україну до так званого регіону "Євразія ". Це 12 країн, які залишилися на пострадянській території — вони нас визначали як "Євразія". Ми ніякого стосунку до Азії не маємо, ми — Європа. Дуже важливо все називати своїми правильними іменами, тому що, коли вам кажуть, що ви, там, перепрошую, кото-пес, майте на увазі, що ви будете і не котом, і не псом. Ви будете якимось незрозумілим утворенням", — сказав Данілов.

Він додав, що у тому, аби український президент Володимир Зеленський залишив країну 24 лютого 2022 року, був зацікавлений не лише Путін, але українці багатьом "зламали гру".

"Уявляєте собі, на якому рівні люди доповідали, що тут ситуація не буде триматися під контролем, а тепер треба ж відповідати за свої слова. Хоча я всім говорив, що ви помиляєтеся, ви просто не розумієте, що відбувається. І ми маємо одну велику помилку, і вона йде по життю ще з радянських часів. Ми вважаємо, що люди, які перебувають там десь за кордоном, вони розумніші за нас. Я можу сказати, розумні є і тут, і там, різні є і тут, і там", — сказав Данілов.

Також секретар РНБО висловив сумнів, що партнери України зробили висновки з ситуації, яка склалася.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських захисників, яку поширило американське видання Politico. За його словами, вона не відповідає дійсності, а співвідношення втрат зараз становить 1 до 7, а іноді й 1 до 10 на користь Збройних сил України.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше відреагував на статтю WP щодо втрат ЗСУ у війні. Він зазначив, що "песимістичний" настрій західних ЗМІ не відповідає дійсності й закликав не вірити усій інформації, яку поширюють ЗМІ.

Олексій Данілов висловив впевненість, що цього року Україна значно наблизиться до деокупації Луганщини та Донеччини. Він також наголосив, що військово-політичне керівництво РФ хоче розтягнути в часі війну проти України, але їхні розрахунки марні.