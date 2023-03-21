"Будут бить по нескольким направлениям": Гиркин пугает ВС РФ большим контрнаступлением ВСУ (видео)

Бывший глава т.н. "ДНР" сделал свой прогноз, когда ВСУ пойдут в контрнаступление. По его оценке, оно начнется в апреле, а Силы обороны будут наносить удары по нескольким направлениям.

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Российский террорист и бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин предупредил ВС РФ о масштабном контрнаступлении ВСУ. Об этом он рассказал на видео, обнародованном в сети.

"Враг готовит большое наступление. Когда это точно будет, никто не знает. Может, середина апреля, может и раньше. Где-то будут отвлекающие наступления, 2-3 вспомогательные. Скорее всего, это будет несколькими ударами. Я прогнозирую, наступление в районе Гуляйполя в направлении Пологов — там активность противника самая высокая, второе — Волновахское направление на Мариуполь, третье — возможность удара по Левому берегу, скорее всего, этот удар может быть вспомогательным", — сказал Гиркин.

Также бывший главарь боевиков "ДНР" возмутился тем, что Путин много времени уделяет постановкам, а не тому, чтобы делать определенные шаги в управлении государством. Он заявил, что подобное безрассудство было характерно ранее казненным диктаторам Муаммару Каддафи, Слободану Милошевичу и Саддаму Хусейну. Он также посоветовал Путину "заткнуться", чтобы России не было стыдно за такого лидера.

8 марта Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что зимнее наступление ВС РФ не увенчалось успехом, в частности речь шла о боях за Бахмут. Он считает, если город возьмут ВС РФ под контроль, то наступление дальше "сойдёт насмарку", через укреп-районы ВСУ, которые возводились за время штурма Бахмута и Соледара.