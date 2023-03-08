"Сойдет на нет": Гиркин рассказал о новом провале ВС РФ на Донбассе

По словам бывшего главаря донецких террористов, зимнее наступление ВС РФ обвенчалось крахом. При этом ВСУ за это время успели тщательно подготовить новые оборонительные позиции.

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Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что зимнее наступление российских оккупантов не обвенчалось успехом, а в частности речь пошла о боях за Бахмут в Донецкой области. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу продолжает разговоры об успехах ВС РФ под Бахмутом, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и вовсе сделал заявление о том, что половина Бахмута находится сейчас под российским контролем, однако город они по-прежнему называют "Артемовск", ведь "язык не поворачивается произнести исконное название", отмечает Игорь Стрелков-Гиркин.

"Результаты более чем 2-месячной жестокой мясорубки в виде взятия половины городских кварталов небольшого города — свидетельствуют о чем угодно, но только не о полководческих талантах обоих указанных персонажей", — говорится в сообщении.

Экс-главарь боевиков "ДНР" считает, что если город будет полностью взят в ближайшее время под контроль РФ, тогда наступление в дальнейшем "сойдет на нет". Причиной тому станут укреп-районы ВСУ, которые возводились за время штурма Бахмута и Соледара.

"Вынужден констатировать, что зимнее наступление ВС РФ ограничилось лобовыми ударами по сильно-укрепленным позициям ВСУ и, в целом, завершилось неудачей (которую никак не компенсируют незначительные тактические успехи наших войск и большие потери противника)", — подытожил Игорь Стрелков-Гиркин.

[ + – ] Экс-главарь боевиков "ДНР" рассказал о неудачах российских оккупантов Фото: Скриншот

Оборона Бахмута: что говорят власти Украины

7 марта в интервью CNN Владимир Зеленский назвал причины, почему украинские защитники продолжают удерживать практически разрушенный город. Он уверен, что после Бахмута российские войска решат пойти дальше и получат открытую дорогу к ряду городов на востоке. В частности, речь идет о Краматорске и Славянске.

"Мы должны думать в первую очередь о наших людях, и никто не должен быть окружен. Военные видят ситуацию там, и несмотря на то, что Россия разрушила почти весь город, наши военные помогали и помогают мирным жителям покинуть город", — подчеркнул украинский лидер.

6 марта спикер восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что оккупационные войска РФ продолжают попытки окружить украинских военных в городе Бахмут.

"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", — отметил Александр Сырский.

Также по словам спикера восточной группировки на Бахмутском направлении россияне ежедневно теряют не менее ста человек из личного состава, а Силы обороны регулярно берут новых пленных.

"Мы ежесуточно подсчитываем потери врага, и эта система учета достаточно консервативна. 5 марта на этом участке фронта — это не только город Бахмут, а по всем населенным пунктам рядом, были убиты 124 оккупанта, 125 получили ранения. За прошедшие сутки было даже более 200", — рассказал Череватый.