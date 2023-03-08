"Сойдет на нет": Гиркин рассказал о новом провале ВС РФ на Донбассе
По словам бывшего главаря донецких террористов, зимнее наступление ВС РФ обвенчалось крахом. При этом ВСУ за это время успели тщательно подготовить новые оборонительные позиции.
Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что зимнее наступление российских оккупантов не обвенчалось успехом, а в частности речь пошла о боях за Бахмут в Донецкой области. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу продолжает разговоры об успехах ВС РФ под Бахмутом, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и вовсе сделал заявление о том, что половина Бахмута находится сейчас под российским контролем, однако город они по-прежнему называют "Артемовск", ведь "язык не поворачивается произнести исконное название", отмечает Игорь Стрелков-Гиркин.
"Результаты более чем 2-месячной жестокой мясорубки в виде взятия половины городских кварталов небольшого города — свидетельствуют о чем угодно, но только не о полководческих талантах обоих указанных персонажей", — говорится в сообщении.
Экс-главарь боевиков "ДНР" считает, что если город будет полностью взят в ближайшее время под контроль РФ, тогда наступление в дальнейшем "сойдет на нет". Причиной тому станут укреп-районы ВСУ, которые возводились за время штурма Бахмута и Соледара.
"Вынужден констатировать, что зимнее наступление ВС РФ ограничилось лобовыми ударами по сильно-укрепленным позициям ВСУ и, в целом, завершилось неудачей (которую никак не компенсируют незначительные тактические успехи наших войск и большие потери противника)", — подытожил Игорь Стрелков-Гиркин.
Оборона Бахмута: что говорят власти Украины
7 марта в интервью CNN Владимир Зеленский назвал причины, почему украинские защитники продолжают удерживать практически разрушенный город. Он уверен, что после Бахмута российские войска решат пойти дальше и получат открытую дорогу к ряду городов на востоке. В частности, речь идет о Краматорске и Славянске.
"Мы должны думать в первую очередь о наших людях, и никто не должен быть окружен. Военные видят ситуацию там, и несмотря на то, что Россия разрушила почти весь город, наши военные помогали и помогают мирным жителям покинуть город", — подчеркнул украинский лидер.
6 марта спикер восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что оккупационные войска РФ продолжают попытки окружить украинских военных в городе Бахмут.
"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", — отметил Александр Сырский.
Также по словам спикера восточной группировки на Бахмутском направлении россияне ежедневно теряют не менее ста человек из личного состава, а Силы обороны регулярно берут новых пленных.
"Мы ежесуточно подсчитываем потери врага, и эта система учета достаточно консервативна. 5 марта на этом участке фронта — это не только город Бахмут, а по всем населенным пунктам рядом, были убиты 124 оккупанта, 125 получили ранения. За прошедшие сутки было даже более 200", — рассказал Череватый.