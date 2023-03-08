"Зійде нанівець": Гіркін розповів про новий провал ЗС РФ на Донбасі
За словами колишнього ватажка донецьких терористів, зимовий наступ ЗС РФ зазнав краху. При цьому ЗСУ за цей час встигли ретельно підготувати нові оборонні позиції.
Ексголова бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що зимовий наступ російських окупантів не увінчався успіхом, зокрема йшлося про бої за Бахмут у Донецькій області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу продовжує розмови про успіхи ЗС РФ під Бахмутом, а засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин взагалі зробив заяву про те, що половина Бахмута перебуває зараз під російським контролем, проте місто вони, як і раніше, називають "Артемівськ", адже "язик не повертається вимовити споконвічну назву", зазначає Ігор Стрєлков-Гіркін.
"Результати більш ніж 2-місячної жорстокої м'ясорубки у вигляді взяття половини міських кварталів невеликого міста — свідчать про будь-що, але тільки не про полководчі таланти обох зазначених персонажів", — йдеться у повідомленні.
Ексголова бойовиків "ДНР" вважає, що якщо місто буде повністю взято найближчим часом під контроль РФ, тоді наступ надалі "зійде нанівець". Причиною цього стануть укріп-райони ЗСУ, які зводилися за час штурму Бахмута та Соледара.
"Змушений констатувати, що зимовий наступ ЗС РФ обмежився лобовими ударами по сильно-укріплених позиціях ЗСУ і, загалом, завершився невдачею (яку ніяк не компенсують незначні тактичні успіхи наших військ та великі втрати противника)", — підсумував Ігор Стрєлков-Гіркін.
Оборона Бахмута: що говорить влада України
7 березня в інтерв'ю CNN Володимир Зеленський назвав причини, чому українські захисники продовжують утримувати практично зруйноване місто. Він упевнений, що після Бахмута російські війська вирішать піти далі і отримають відкритий шлях до низки міст на сході. Зокрема, йдеться про Краматорськ та Слов'янськ.
"Ми повинні думати насамперед про наших людей, і ніхто не має бути оточений. Військові бачать ситуацію там, і незважаючи на те, що Росія зруйнувала майже все місто, наші військові допомагали і допомагають мирним жителям залишити місто", — наголосив український лідер. .
6 березня речник східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що окупаційні війська РФ продовжують спроби оточити українських військових у місті Бахмут.
"Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера". Наші воїни мужньо захищають позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", — зазначив Олександр Сирський.
Також, за словами спікера східного угруповання, на Бахмутському напрямку, росіяни щодня втрачають не менше ста людей з особового складу, а Сили оборони регулярно беруть нових полонених.
"Ми щодобово підраховуємо втрати ворога, і ця система обліку досить консервативна. 5 березня на цій ділянці фронту — це не тільки місто Бахмут, а по всіх населених пунктах поряд, було вбито 124 окупанти, 125 отримали поранення. Минулої доби було навіть понад 200 ", — розповів Череватий.