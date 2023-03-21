"Будуть бити на кількох напрямках": Гіркін лякає ЗС РФ великим контрнаступом ЗСУ (відео)

Колишній очільник т.зв. "ДНР" зробив свій прогноз, коли ЗСУ підуть в контрнаступ. За його оцінкою, той почнеться в квітні, а що Сили оборони будуть завдавати удари на кількох напрямках.

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Російський терорист і колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін попередив ЗС РФ про масштабний контрнаступ ЗСУ. Про це він розповів на відео, яке оприлюднили в мережі.

"Ворог готує великий наступ. Коли це точно буде, ніхто не знає. Може середина квітня, може й раніше. Десь будуть відвертальні наступи, 2-3 допоміжні. Скоріш за все, це буде кількома ударами. Я прогнозую, наступ в районі Гуляйполя в напрямку Пологів — там активність противника найвища, другий — Волноваський напрямок на Маріуполь, третій — можливість удару по Лівому берегу, скоріш за все цей удар може бути допоміжним", — сказав Гіркін.

Також колишній ватажок бойовиків "ДНР" обурився тим, що Путін багато часу приділяє постановкам, а не тому, щоб робити певні кроки в керуванні державою. Він заявив, що подібна нерозсудливість була характерна раніше страченим диктаторам Муаммару Каддафі, Слободану Мілошевичу та Саддаму Хусейну. Він також порадив Путіну "заткнутися", щоб Росії не було соромно за такого лідера.

8 березня Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що зимовий наступ ЗС РФ не увінчався успіхом, зокрема йшлося про бої за Бахмут. Він вважає, якщо місто візьмуть ЗС РФ під контроль, то наступ далі "зійде нанівець", через укріпрайони ЗСУ, які зводилися за час штурму Бахмута та Соледара.