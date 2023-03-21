Солдатам РФ запретили сдаваться в плен даже в полном окружении, — решение Верховного суда

Согласно этому нововведению, добровольная сдача в плен солдат армии РФ теперь будет наказываться 10 годами заключения в колонии.

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Российским военным запретили добровольно сдаваться в плен. В случае, если у военнослужащего была возможность продолжать бой, но он сдался в плен, это будет считаться преступлением против военной службы, пояснили в Верховном суде РФ, пишет РИА "Новости" сегодня, 21 марта.

"Даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен", — говорится в разъяснении суда.

Если оккупант выполняет приказ командира, предписывающий ему совершить уголовно наказуемые действия, военный РФ подлежит уголовной ответственности. Действия командира при этом следует рассматривать как подстрекательство.

3 марта стало известно, что Украина ежемесячно тратит не менее 10 тысяч гривен на одного российского пленного.

Напомним, 27 февраля глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что 40% от всех украинцев в плену РФ являются гражданскими.

Количество военнопленных с обеих сторон доподлинно неизвестно, однако это число превышает несколько тысяч. Регулярно между воюющими сторонами происходит обмен пленными. Один из них прошел 16 февраля. За сотню пленных бойцов Украина отдала РФ одного коллаборанта УПЦ МП. Священник помогал РФ проводить псевдовыборы и "сливал" разнообразную информацию кураторам из российских спецслужб, рассказали в разведке.