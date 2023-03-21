Солдатам РФ заборонили здаватися в полон навіть у повному оточенні — рішення Верховного суду

Згідно з цим нововведенням, добровільна здача в полон солдатів армії РФ тепер каратиметься 10 роками ув'язнення в колонії.

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Російським військовим заборонили добровільно здаватися в полон. У випадку, якщо військовослужбовець мав можливість продовжувати бій, але він здався в полон, це вважатиметься злочином проти військової служби, пояснили у Верховному суді РФ, пише РИА "Новости" сьогодні, 21 березня.

"Навіть перебуваючи у відриві від своєї військової частини (підрозділу) та у повному оточенні, має чинити рішучий опір противнику, уникаючи захоплення в полон", — йдеться у роз'ясненні суду.

Якщо окупант виконує наказ командира, який наказує йому вчинити кримінальні дії, військовий РФ підлягає кримінальній відповідальності. Дії командира при цьому слід розглядати як підбурювання.

3 березня стало відомо, що Україна щомісяця витрачає щонайменше 10 тисяч гривень на одного російського полоненого.

Нагадаємо, 27 лютого голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що 40% від усіх українців у полоні РФ є цивільними.

Кількість військовополонених по обидва боки достеменно невідома, проте це число перевищує декілька тисяч. Регулярно між сторонами, що воюють, відбувається обмін полоненими. Один із них пройшов 16 лютого. За сотню полонених бійців Україна віддала РФ одного колаборанта УПЦ МП. Священник допомагав РФ проводити псевдовибори та "зливав" різноманітну інформацію кураторам з російських спецслужб, розповіли у розвідці.