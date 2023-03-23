Стратегия Запада стала проблемой для Украины: журналисты WP назвали главные проблемы ВСУ

По словам журналистов, Украине будет сложно сдерживать российскую агрессию, если оружие и боеприпасы будут поступать слишком медленными темпами.

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Стратегия Запада, которая заключается в поэтапном наращивании поставок вооружения, стоила Украине больших потерь. Об этом заявили журналисты The Washington Post.

По словам журналистов, страны Запада пытаются всеми силами избежать прямого конфликта с Россией, однако от медленных поставок вооружений страдает Украина и ее Вооруженные силы.

"Хотя президент Байден пообещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", украинские официальные лица, западные дипломаты и аналитики предупреждают, что помощь занимает слишком много времени", — говорится в материале.

Издание пишет, что и Украина, и Россия готовятся к активизации боевых действий в середине весны, когда погодные условия станут более подходящими. Однако у ВСУ до сих пор нет достаточного количества оружия, чтобы полностью выгнать российских оккупантов с территории Украины.

"Очевидно, что время на стороне России, а это означает, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести долгую войну на огромном фронте", — сказала аналитик европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Она заявила, что Украине будет сложно сдерживать российскую агрессию, если оружие и боеприпасы будут поступать слишком медленными темпами.

Украина просит истребители

Также, как написало издание, еще одной проблемой является то, что не все виды вооружений Запад готов предоставлять. Украина требует западные истребители, однако страны НАТО не спешат давать их.

Журналисты напомнили, что Польша и Словакия заявили, что готовы предоставить Украине свои советские истребители.

"Главное значение польских самолетов: разбить стеклянный потолок — показать, что предоставление истребителей не является табу и не приведет к Третьей мировой войне", — сказал неназванный европейский дипломат.

Однако на слушаниях в Палате представителей в прошлом месяце руководитель политики Пентагона Колин Каль отверг предположения о том, что Украина добьется большего успеха в краткосрочной перспективе, если Соединенные Штаты удовлетворят ее запросы на F-16. По его словам, производство и поставка новых самолетов займет много лет, и даже отгрузка существующих самолетов займет не менее 18 месяцев, как и обучение персонала.

С другой стороны, как заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, главная ценность современных истребителей, таких как F-16, заключается в их способности наносить удары на большие расстояния.

Напомним, что 22 марта в НАТО допустили возможность передачи Украине истребителей F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, президент РФ ведет "войну на истощение" и поэтому западные страны должны быть готовы оказывать Украине военную помощь в течение длительного времени.

Также сообщалось, что президент Чехии прогнозирует уменьшение поддержки Украины. Петр Павел считает, что в 2024 году из-за выборов в США и уменьшения поддержки Европы Украина, вероятно, уже не сможет провести сложные операции. Поэтому, 2023 год является ключевым.