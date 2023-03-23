Стратегія Заходу стала проблемою для України: журналісти WP назвали головні проблеми ЗСУ

За словами журналістів, Україні буде складно стримувати російську агресію, якщо зброя та боєприпаси надходитимуть надто повільними темпами.

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Стратегія Заходу, яка полягає у поетапному нарощуванні постачання озброєння, коштувала Україні великих втрат. Про це заявили журналісти The Washington Post.

За словами журналістів, країни Заходу намагаються всіма силами уникнути прямого конфлікту з Росією, проте від повільних постачань озброєнь страждає Україна та її Збройні сили.

"Хоча президент Байден пообіцяв підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно", українські офіційні особи, західні дипломати та аналітики попереджають, що допомога займає занадто багато часу", — йдеться у матеріалі.

Видання пише, що і Україна, і Росія готуються до активізації бойових дій у середині весни, коли погодні умови стануть більш відповідними. Однак ВСУ досі не має достатньої кількості зброї, щоб повністю вигнати російських окупантів з території України.

"Очевидно, що час на боці Росії, а це означає, що вона має солдатів і техніку, щоб вести довгу війну на величезному фронті", — сказала аналітик європейської програми Атлантичної ради Рейчел Ріццо.

Вона заявила, що Україні буде складно стримувати російську агресію, якщо зброя та боєприпаси надходитимуть надто повільними темпами.

Україна просить винищувачі

Також, як написало видання, ще однією проблемою є те, що не всі види озброєнь Захід готовий надавати. Україна вимагає західних винищувачів, проте країни НАТО не поспішають їх давати.

Журналісти нагадали, що Польща та Словаччина заявили, що готові надати Україні свої радянські винищувачі.

"Головне значення польських літаків: розбити скляну стелю — показати, що надання винищувачів не є табу і не призведе до Третьої світової війни", — сказав неназваний європейський дипломат.

Однак на слуханнях у Палаті представників минулого місяця керівник політики Пентагону Колін Каль відкинув припущення про те, що Україна досягне більшого успіху в короткостроковій перспективі, якщо Сполучені Штати задовольнять її запити на F-16. За його словами, виробництво та постачання нових літаків триватиме багато років, і навіть відвантаження наявних літаків триватиме не менше 18 місяців, як і навчання персоналу.

З іншого боку, як заявив командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський, головна цінність сучасних винищувачів, таких як F-16, полягає в їхній здатності завдавати ударів на великі відстані.

Нагадаємо, що 22 березня в НАТО допустили можливість передачі Україні винищувачів F-16. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, президент РФ веде "війну на виснаження" і тому західні країни мають бути готові надавати Україні військову допомогу протягом тривалого часу.

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