Как будут служить в ВСУ по контракту: Рада ввела испытательный срок для новобранцев (видео)

Сроки службы в ВСУ во время войны теперь определяются решением президента Владимира Зеленского. До этого была другая формулировка — до окончания особого периода или демобилизации.

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Верховная Рада приняла закон, предусматривающий определение срока службы в армии для мобилизованных по отдельному решению президента Украины Владимира Зеленского. Соотвествующий законопроект №8169 опубликован на сайте парламента.

Инициатор документа — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Проект закона под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы" должен подписать спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский.

"Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, – до сроков, определенных решением президента Украины, в том числе в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации", — говорится в тексте документа.

До этого в законе была другая формулировка — до окончания особого периода или до демобилизации. Закон также предусматривает введение испытательного срока после принятия на службу по контракту — от месяца до полугода.

Устанавливаются и сроки прохождения военной службы по контракту от 1 до 10 лет из-за исключения положения по полугодичному сроку.

"Если военнослужащий не прошел испытательный срок, контракт не заключается. В законопроекте предусмотрено обновление системы патриотического воспитания, системы допризывной подготовки, бывших ДОСААФ, которые сейчас не функционируют и процессы обучения в военных ВУЗах", — прокомментировал инициативу властей член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, также упорядочен состав военно-врачебных комиссий.

Напомним, что адвокаты ранее указали на важный нюанс при вручении повесток в военкоматы. Мужчинам не могут выдать данный документ, если они пребывают в другом населенном пункте не по месту жительства. В Украине военный учет ведется по месту регистрации.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в России не прекращают скрытую мобилизацию для отправки на фронт в Украину. Каждый месяц в РФ удается набрать почти 20 тысяч человек.

Фокус также писал о планах Минобороны РФ набрать 400 тысяч военных-контрактников.