Як служитимуть у ЗСУ за контрактом: Рада запровадила випробувальний термін для новобранців (відео)

Терміни служби у ЗСУ під час війни тепер визначаються рішенням президента Володимира Зеленського. До цього було інше формулювання – до закінчення особливого періоду чи демобілізації.

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Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає визначення терміну служби в армії для мобілізованих за окремим рішенням президента України Володимира Зеленського. Відповідний законопроєкт №8169 опубліковано на сайті парламенту.

Ініціатор документа – прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проєкт закону під назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання воєнного обов'язку та проходження воєнної служби" має підписати речник Ради Руслан Стефанчук та Зеленський.

"Для громадян України, покликаних на воєнну службу, встановлюються наступні терміни воєнної служби у календарному обчисленні: для воєннослужбовців, які проходять воєнну службу на заклик під час мобілізації, на особливий період, – до термінів, визначених рішенням президента України, зокрема у зв'язку з закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації", — йдеться у тексті документа.

До цього у законі було інше формулювання — до закінчення особливого періоду чи до демобілізації. Закон також передбачає запровадження випробувального терміну після ухвалення на службу за контрактом — від місяця до півроку.

Встановлюються і терміни проходження воєнної служби за контрактом від 1 до 10 років за винятком положення за піврічним терміном.

"Якщо воєннослужбовець не пройшов випробувальний термін, контракт не укладається. У законопроєкті передбачено оновлення системи патріотичного виховання, системи допризовної підготовки, колишніх ДТСААФ, які зараз не функціонують і процеси навчання у воєнних ВНЗ", — прокоментував ініціативу влади член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, також упорядковано склад воєнно-лікарських комісій.

Нагадаємо, що адвокати раніше вказали на важливий нюанс при врученні повісток у військкомати. Чоловікам не можуть видати цей документ, якщо вони перебувають в іншому населеному пункті за місцем проживання. В Україні воєнний облік ведеться за місцем реєстрації.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії не припиняють прихованої мобілізації для відправки на фронт до України. Щомісяця у РФ вдається набрати майже 20 тисяч осіб.

Фокус також писав про плани Міноборони РФ набрати 400 тисяч воєнних-контрактників.