Могут сами принять решение: в Евросоюзе не против поставок истребителей Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что Украине нужно больше военной техники. Также он подтвердил, что Украина получит 1 млн боеприпасов в экстренном порядке.

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Решение о поставках истребителей Украине должны принимать страны-члены Евросоюза самостоятельно. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции после первого дня Европейского совета.

По его словам, сам Евросоюз не может принимать такие решения.

"Поэтому я не намерен выражать свое собственное мнение, но в целом это не секрет, что мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники", — сказал он.

Кроме того, у себя в Twitter Мишель подтвердил, что Европейский союз отправит Украине 1 млн боеприпасов.

"Чтобы завоевать свободу, Украине нужны боеприпасы. ЕС поставляет: 1 млн боеприпасов срочно. ЕС поддерживает Украину в ее неустанном стремлении к свободе. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", — заявил Мишель.

Также отметим, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила, что ЕС собирается ввести 11 пакет санкций против России. Он будет нацелен на ограничение возможностей обходить предыдущие санкции.

"В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", — сказала она.

Напомним, что еще 20 марта СМИ сообщали, что Евросоюз одобрил план поставки боеприпасов в Украину на 2 млрд евро. Решение ЕС касается поставки Украине артиллерийских снарядов 155-мм, которые будут включать совместные закупки боеприпасов. Общий объем плана составляет 2,1 млрд. евро.

Также 23 марта президент Зеленский призвал ЕС отправить Украине дальнобойные ракеты и авиацию. По словам главы государства, некоторые действия Запада не дают ВСУ ускорить освобождение территорий. Но есть и положительные моменты — ЕС одобрил план отправки 1 млн боеприпасов к артиллерии.