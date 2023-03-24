Можуть самі ухвалити рішення: у Євросоюзі не проти поставок винищувачів Україні

Глава Європейської ради Шарль Мішель сказав, що Україні потрібно більше військової техніки. Також він підтвердив, що Україна отримає 1 млн боєприпасів в екстреному порядку.

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Рішення про постачання винищувачів Україні мають приймати країни-члени Євросоюзу самостійно. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції після першого дня Європейської ради.

За його словами, сам Євросоюз не може ухвалювати таких рішень.

"Тому я не маю наміру висловлювати свою думку, але в цілому це не секрет, що ми вважаємо, що Києву потрібно більше підтримки і більше військової техніки", — сказав він.

Крім того, у Twitter Мішель підтвердив, що Європейський союз відправить Україні 1 млн боєприпасів.

"Щоб завоювати свободу, Україні потрібні боєприпаси. ЄС постачає: 1 млн боєприпасів терміново. ЄС підтримує Україну в її невпинному прагненні свободи. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно", — заявив Мішель.

Також зазначимо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на пресконференції заявила, що ЄС збирається запровадити 11 пакет санкцій проти Росії. Він буде націлений на обмеження можливостей оминати попередні санкції.

"У 11-му пакеті санкцій ми сконцентруємося насамперед на боротьбі проти обходу обмежувальних заходів", — сказала вона.

Нагадаємо, що ще 20 березня ЗМІ повідомляли, що Євросоюз схвалив план постачання боєприпасів до України на 2 млрд євро. Рішення ЄС стосується постачання Україні артилерійських снарядів 155-мм, які включатимуть спільні закупівлі боєприпасів. Загальний обсяг плану становить 2,1 млрд євро.

Також 23 березня президент Зеленський закликав ЄС відправити Україні далекобійні ракети та авіацію. За словами глави держави, деякі дії Заходу не дають ЗСУ прискорити визволення територій. Але є й позитивні моменти — ЄС схвалив план надсилання 1 млн боєприпасів до артилерії.