Россия вербует наемников из Анголы и Беларуси для отправки в Украину, — ЦНС

Кремль, в общей сложности, хочет привлечь около 2000 дополнительных бойцов. По данным Центра нацсопротивления, об участии в войне наемников из Анголы лично договаривался глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего африканского визита.

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Российские оккупанты хотят привлечь наемников из белорусского охранного предприятия "ГардСервис" для войны с Украиной. Об этом 23 марта заявили в Центре национального сопротивления.

"Враг ищет пути решения обновления наступательного потенциала для продолжения войны против Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что это агентство является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Сотрудники базируются на территории бывшего центра подготовки спецзановцев в Беларуси. Всего россияне хотят привлечь примерно 2000 наемников.

Кроме того, как заявили в ЦНС, в Россию уже прибыли примерно 100 наемников из Анголы. О том, что они будут принимать участие в войне, договорился лично министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда летал в столицу этой африканской страны — Луанду.

Отметим, что Лавров летал в Анголу еще в январе 2023 года. Там он встретился с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу и встретится с президентом страны Жоау Лоуренсу.

Что такое "ГардСервис"

Напомним, что представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и национальной безопасности Валерий Сахащик в январе 2023 года рассказал журналистам DW, что в Беларуси создают свою ЧВК. Частное охранное предприятие "ГардСервис" может стать аналогом российских "вагнеровцев". Подготовку на тот момент проходили более тысячи человек. Персонал "ГардСервиса" смогут использовать в диверсионно-разведывательных группах и штурмовых операций.

Также сообщалось, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поставил под сомнения цели Путина в Украине. Аналитики Института изучения войны заявили, что "повар Путина" сказал, что воюет в Украине не с войсками НАТО, как утверждает российская пропаганда.

Ранее солдат ВСУ рассказал журналистам, как приходится отбивать атаки оккупантов с юга Донецкой области. По словам бойца 1-й отдельной танковой бригады, на его направлении долгие месяцы шли бои. Однако россияне потеряли большое количество живой силы и техники, а смогли продвинуться лишь на 10 метров.