Если Путин посетит Армению его могут арестовать: страна ратифицировала Римский статут

Фактически еще одна страна постсоветского пространства, к тому же входящая в военный блок ОДКБ, присоединилась к государствам, которые будут обязаны арестовать президента РФ по ордеру, выданному Международным уголовным судом.

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Конституционный суд Армении признал конституционными для страны все обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде. Соответственное решение Конституционный суд Армении опубликовал сегодня, 24 марта.

Решение является окончательным и вступает в силу с момента публикации.

Таким образом, еще одна страна постсоветского пространства, кроме того входящая в военный блок ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Российская Федерация), присоединилась к государствам, которые будут обязаны арестовать президента России Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС).

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая ответственна за незаконное перемещение украинских детей в Россию.

Министр Юстиции Германии 19 марта заявил, что если президент РФ Владимир Путин окажется на территории Германии, местные власти будут обязаны взять его под арест и передать представителям Международного уголовного суда, который выписал ордер на арест главы Кремля.

18 марта бывший судья МУС Владимир Василенко заявил, что Интерпол будет разыскивать президента России Владимира Путина после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.