Якщо Путін відвідає Вірменію, його можуть заарештувати: країна ратифікувала Римський статут

Фактично ще одна країна пострадянського простору, яка до того ж входить у військовий блок ОДКБ, приєдналася до держав, які будуть зобов'язані заарештувати президента РФ за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом.

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Конституційний суд Вірменії визнав конституційними для країни всі зобов'язання, закріплені Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Відповідне рішення Конституційний суд Вірменії опублікував 24 березня.

Рішення є остаточним та набирає чинності з моменту публікації.

Таким чином, ще одна країна пострадянського простору, яка також входить до військового блоку ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Російська Федерація), приєдналася до держав, які будуть зобов'язані заарештувати президента Росії Володимира Путіна за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС).

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої за президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка відповідальна за незаконне переміщення українських дітей до Росії.

Міністр Юстиції Німеччини 19 березня заявив, що якщо президент РФ Володимир Путін опиниться на території Німеччини, місцева влада буде зобов'язана взяти його під арешт і передати представникам Міжнародного кримінального суду, який виписав ордер на арешт глави Кремля.

18 березня колишній суддя МКС Володимир Василенко заявив, що Інтерпол розшукуватиме президента Росії Володимира Путіна після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.