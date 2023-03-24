Это может завершить войну в Украине: премьер Испании призвал услышать Китай, — Reuters

Педро Санчес призывает страны мира прислушаться к позиции Пекина для разрешения вторжения РФ.

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Мир должен прислушаться к голосу Китая, чтобы найти выход из войны на Украине. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 24 марта на пресс-конференции накануне своего государственного визита в Пекин, передает Reuters.

"Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушиваться к его голосу, чтобы увидеть, сможем ли мы вместе положить конец этой войне и восстановить территориальную целостность Украины", — сказал Санчес журналистам после заседания Европейского совета.

Пресс-конференция проводилась накануне подготовки Санчеса к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированной на 31 марта.

Ожидается, что встреча двух лидеров, приуроченная к 50-летию установления дипломатических отношений, будет в основном посвящена продолжающемуся конфликту на Украине, в котором Китай назвал себя "беспристрастным" и выдвинул мирный план из 12 пунктов, призвав к всеобъемлющему прекращению огня. При этом премьер-министр Испании поддержал мирное предложение президента Украины Владимира Зеленского, включающее в себя требования восстановить на территории Украины статус-кво до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Ранее Фокус писал, что президент Китая Си Цзиньпин пригласил премьер-министра Испании Педро Санчеса в Пекин 31 марта для обсуждения войны России с Украиной.

В четверг, 23 марта, в Минобороны Испании сообщили, что первые шесть единиц современных боевых танков Leopard 2A4 прибудут в Украину до конца следующей недели.