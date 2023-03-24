Це може завершити війну в Україні: прем'єр Іспанії закликав почути Китай, — Reuters

Педро Санчес закликає країни світу дослухатися позиції Пекіна для дозволу вторгнення РФ.

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Світ має прислухатися до голосу Китаю, щоб знайти вихід із війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 24 березня на пресконференції напередодні свого державного візиту до Пекіна, передає Reuters.

"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми маємо прислухатися до його голосу, щоб побачити, чи зможемо ми разом покласти край цій війні та відновити територіальну цілісність України", — сказав Санчес журналістам після засідання Європейської ради.

Пресконференція проводилася напередодні підготовки Санчеса до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка запланована на 31 березня.

Очікується, що зустріч двох лідерів, приурочена до 50-річчя встановлення дипломатичних відносин, буде переважно присвячена конфлікту в Україні, в якому Китай назвав себе "неупередженим" і висунув мирний план з 12 пунктів, закликавши до всеосяжного припинення вогню. При цьому прем'єр-міністр Іспанії підтримав мирну пропозицію президента України Володимира Зеленського, що включає вимоги відновити на території України статус-кво до анексії Криму Росією в 2014 році.

Раніше Фокус писав, що президент Китаю Сі Цзіньпін запросив прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до Пекіна 31 березня для обговорення війни Росії з Україною.

У четвер, 23 березня, в Міноборони Іспанії повідомили, що перші шість одиниць сучасних бойових танків Leopard 2A4 прибудуть до України до кінця наступного тижня.