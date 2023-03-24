Дрожали окна: в Севастополе сообщают о взрывах в районе бухты и работе ПВО

По сообщению очевидцев, взрывы слышали в нескольких районах города. По предварительной информации, врагу пришлось применить ПВО.

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Во временно оккупированном Крыму вновь раздались взрывы. Как сообщают местные телеграм-каналы, 24 марта в Севастополе, в районе бухты "Омега", слышали взрыв.

Согласно сообщению очевидцев, от взрыва дрожали окна.

Фото: Скриншот

Также громкий взрыв слышали в районе Камышовой бухты.

Позже местные жители сообщили о работе российской ПВО в этом районе.

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 22 марта во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов и стрельба. Впоследствии появилась сообщалось, что Севастопольскую бухту атаковали морскими дронами.

24 марта в сети появилось видео, на кадрах которого видно как один из дронов, врезается в заграждение и взрывается. Остальным БПЛА удалось обойти "забор" и войти в бухту.

Также напомним, 22 марта сообщалось, что в Крыму хакеры взломали несколько российских радиостанций и пустили в эфир предупреждения о возможных атаках.