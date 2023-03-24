Тремтіли вікна: у Севастополі повідомляють про вибухи в районі бухти та роботу ППО
За повідомленням очевидців, вибухи чули у кількох районах міста. За попередньою інформацією, ворогові довелося застосувати ППО.
У тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, 24 березня у Севастополі, в районі бухти "Омега", чули вибух.
Згідно з повідомленням очевидців, від вибуху тремтіли вікна.
Також гучний вибух чули у районі Камишевої бухти.
Пізніше місцеві жителі повідомили про роботу російської ППО у цьому районі.
Вибухи у Криму
Нагадаємо, в ніч на 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів та стрільба. Згодом з'ясувалось, що Севастопольську бухту атакували морськими дронами.
24 березня в мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно як один із дронів, врізається в загородження та вибухає. Решті БПЛА вдалося обійти "огорожу" і ввійти в бухту.
Також нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що в Криму хакери зламали кілька російських радіостанцій та пустили в ефір попередження про можливі атаки.