Тремтіли вікна: у Севастополі повідомляють про вибухи в районі бухти та роботу ППО

За повідомленням очевидців, вибухи чули у кількох районах міста. За попередньою інформацією, ворогові довелося застосувати ППО.

Related video

У тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, 24 березня у Севастополі, в районі бухти "Омега", чули вибух.

Згідно з повідомленням очевидців, від вибуху тремтіли вікна.

Фото: Скріншот

Також гучний вибух чули у районі Камишевої бухти.

Пізніше місцеві жителі повідомили про роботу російської ППО у цьому районі.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, в ніч на 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів та стрільба. Згодом з'ясувалось, що Севастопольську бухту атакували морськими дронами.

24 березня в мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно як один із дронів, врізається в загородження та вибухає. Решті БПЛА вдалося обійти "огорожу" і ввійти в бухту.

Також нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що в Криму хакери зламали кілька російських радіостанцій та пустили в ефір попередження про можливі атаки.