Глава Кремля назвал "поджигателями войны" союзников Киева и анонсировал планы РФ на изготовление более 1600 танков, которые якобы будут произведены за период, когда в Украину прибудет иностранное вооружение.

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Владимир Путин прокомментировал западные поставки тяжелого вооружения в Украину. Об этом сообщают росСМИ.

Глава государства-агрессора отметил в интервью для "Россия-24", что знает о передаче западного оружия Украине.

"Угрозы есть, мы знаем об этих поставках", — заявил Путин.

Кроме того, президент РФ снова повторил тезис об опасности обедненного урана.

"России есть чем ответить, у нас сотни тысяч таких снарядов", — ответил Путин на новость о планах на поставку Украине британских бронебойных снарядов с обедненным ураном.

По мнению российского президента, из-за радиоактивной пыли боеприпасы с обедненным ураном являются самым опасным оружием для человека и окружающей среды. Впрочем, британские эксперты отрицают опасность такого оружия для экологии.

Также Путин отметил, что РФ планирует изготовить более 1600 танков, чтобы количество российских танков втрое превышало количество танков украинской армии.

"Поджигатели планируют отправить в Украину 400 с лишним танков, за это время мы изготовим более 1600 новых танков", — ответил журналисту глава государства-агрессора.

Напомним, западные политики отговаривали президента РФ от большой войны в Украине.

Также сообщалось, что 25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси.