"Загроза є": Путін прокоментував постачання західної зброї Україні

Глава Кремля назвав "підпалювачами війни" союзників Києва та анонсував плани РФ на виготовлення понад 1600 танків, які нібито будуть виготовлені за період, коли в Україну прибуде іноземне озброєння.

Related video

Володимир Путін прокоментував західні постачання важкого озброєння в Україну. Про це повідомляють росЗМІ.

Глава держави-агресора зазначив в інтервʼю для "Росія-24", що знає про передачу західної зброї Україні.

"Загрози є, ми знаємо про ці постачання", — заявив Путін.

Окрім цього, президент РФ знову повторив тезу про небезпеку збідненого урану.

"Росії є чим відповісти, у нас сотні тисяч таких снарядів", — відповів Путін на новину про плани на постачання Україні британських бронебійних снарядів зі збідненим ураном.

На думку російського президента, через радіоактивний пил боєприпаси зі збідненим ураном є найнебезпечнішою зброєю для людини та навколишнього середовища. Втім, британські експерти заперечують небезпеку такої зброї для екології.

Також Путін зазначив, що РФ планує виготовити понад 1600 танків, аби кількість російських танків втричі перевищувала кількість танків українського війська.

"Підпалювачі планують відправити в Україну 400 з лишнім танків, за цей час ми виготовимо понад 1600 нових танків", — відповів журналісту глава держави-агресора.

Нагадаємо, західні політики відмовляли президента РФ від великої війни в Україні.

Також повідомлялося, що 25 березня президент РФ Володимир Путін анонсував розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.